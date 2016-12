Motocross, GP Belgio: Tony Cairoli in pole

Gara molto speciale per Tony Cairoli, il gran premio del Belgio. Da anni il campione siciliano passa lunghi periodi a Lommel, dove tiene casa, per potersi allenare sulla sabbia. Sulla pista più infernale di tutto il mondiale, un sabbione pazzesco che mette a dura prova talento e fisico dei piloti, il 7 volte campione del mondo ha vinto in scioltezza la manche di qualifica, e dunque sarà il primo a schierarsi dietro al cancelletto di partenza.