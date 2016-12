Motocross: Cairoli chiude 3° a Loket, ma resta in vetta

Costa cara la "sbavatura" nel finale della seconda manche, che priva Antonio Cairoli (KTM) della vittoria a Loket . Il campione italiano si accontenta così del 3° posto assoluto, dietro a Van Horebeek (Yamaha) che vince gara2 e anche la tappa della MXGP in Repubblica Ceca . E' 2° Strijbos Suzuki), dopo il trionfo in gara1. Cairoli quindi resta al comando della classifica mondiale con 619 punti, proprio davanti a Van Horebeek (-57).

In MX2 vince il francese Jordi Tixier (Ktm), che inizia la sua rincorsa al primo posto di Herlings, fuori per infortunio e a rischio aggancio e sorpasso in classifica generale se non riuscirà a rientrare prima del termine della stagione. Allo stesso Tixier e al connazionale Charlier (Yamaha) le due manche ceche.