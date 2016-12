Motocross, Herlings si frattura un femore

Colpo di scena nel Mondiale motocross. Jeffrey Herlings, leader incontrastato della MX2 e a un passo dal suo terzo titolo consecutivo, si è fratturato un femore durante una manifestazione benefica organizzata dal suo team manager. L'olandese della Ktm, infatti, era in gara nelle Everts & Friends, evento curato dal dieci volte iridato Stefan Everts, quando è stato vittima di una caduta durante la prova in sella alle piccole moto da 85cc. Un volo che ha avuto pesanti conseguenze, tanto da mettere in forse la vittoria del campionato.