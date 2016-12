Motocross: Cairoli, doppietta quasi mondiale

Antonio Cairoli è ormai a un passo dall'ottavo titolo mondiale di motocross . Il siciliano della Ktm ha fatto un altro passo importante con la splendida doppietta nel GP di Finlandia , tredicesima tappa della MXGP. Sulla sabbia di Hyvinkaa Tony ha messo in bacheca il 71° GP della carriera dominando dall'inizio alla fine. Un bottino di 50 punti che gli ha permesso di portarsi a +62 su Jeremy van Horebeek (Yamaha), il più diretto degli avversari visto anche il forfait per infortunio di Desalle. Il belga ha chiuso al secondo posta gara-1, ma non è andato oltre la 10.a piazza in seguito a una caduta nella seconda manche.

Secondo assoluto si è piazzato Steven Frossard (Kawasaki), terzo e secondo, mentre terzo è stato Kevin Strijbos (Suzuki), quinto e quarto. In gara-2 terzo posto per Shaun Simpson (Ktm). Buon bottino per l'australiano Dean Ferris , settimo e quinto con l'Husqvarna di Rattray. Oltre a Cairoli se la sono cavata discretamente anche gli altri due componenti della squadra che difenderà i colori dell'Italia al prossimo Nazioni: soprattutto David Philippaerts (Yamaha), che è stato due volte nono, con Davide Guarneri (TM) 18° e 14°.

MX2: HERLINGS DA DIECI E LODE

In MX2 continua la marcia inarrestabile di Jeffrey Herlings. L'olandese volante della ktm ha collezionato l'ennesima doppietta della stagione, la decima sulle tredici prove del campionato (ma 12 quelle disputate da "The Bullet"). Senza storia come al solito le due gare, tanto che nella seconda Jeffrey ha doppiato tutti quelli classificati dall'ottavo posto in giù. Sul podio con Herlings sono saliti anche l'emergente sloveno Tim Gajser (Honda), due volte terzo, e il francese Jordi Tixier (Ktm), prima secondo e poi quarto nella seconda manche in cui è finito al secondo posto Dylan Ferrandis (Kawasaki). Punti per Ivo Monticelli (Ktm), 17° e 15° al traguardo nonostante una mano ancora non guarita. In classifica Herlings è irraggiungibile e potrebbe laurearsi campione già il 27 luglio a Loket.