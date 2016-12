Motocross, Cairoli vince e fugge di nuovo

Antonio Cairoli ha cancellato la delusione tedesca con un perentorio successo nel GP di Svezia, 12.a prova del Mondiale di motocross. A Uddevalla il siciliano della Ktm si è imposto in entrambe le gare, portando a 45 punti il vantaggio nella classifica generale della MXGP sul primo degli inseguitori. Che non è più Clement Desalle (Suzuki), quarto e ritirato dopo una caduta, ma Jeremy van Horebeek (Yamaha), secondo assoluto nel GP con un secondo e un terzo posto di manche. Terzo gradino del podio per Kevin Strijbos (Suzuki), secondo e quarto. Per Cairoli si tratta del 70° GP vinto in carriera.