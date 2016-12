Motocross, Pages esegue il primo "Bike Flip"

Tom Pages ha vinto la tappa più calda e attesa del Red Bull X-Fighters, il tour di motocross freestyle che fa il giro del mondo. Nell'arena Las Ventas di Madrid il francese ha dato un'ennesima dimostrazione del suo talento, eseguendo il primo "Bike Flip" in una competizione: in pratica ha fatto ruotare la moto su se stessa mentre era in volo. Sul podio con lui sono saliti l'australiano Josh Sheehan e il neozelandese Levi Sherwood.