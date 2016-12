Motocross, Cairoli fa festa a Maggiora

La giornata si è aperta con ancora il dolore per il grave infortunio capitato in prova a Joel Roelants: per il belga frattura della settima e ottava vertebra e paralisi praticamente inevitabile, anche se i medici preferiscono aspettare la canoniche 48 ore prima di esprimersi ufficialmente. Poi il giro d'onore riservato a due campioni del passato come Johnny O'Mara e Alex Puzar, in pista con le loro Honda e Suzuki dell'epoca, ha dato il via alle emozioni. E sono state subito fortissime perché all'abbassarsi del cancelletto di gara-1 Cairoli è scattato come un fulmine e alla prima curva si è messo tutti alle spalle. Il problema è che anche il suo grande avversario Clement Desalle (Suzuki) gli si è incollato alla ruota posteriore, portando con se due ossi duri come van Horebeek e Steven Frossard (Kawasaki). Su un fondo reso morbido e al tempo stesso insidioso dalla pioggia, nessuno ha mollato e la Ktm 222 ha sempre avuto un'ombra alle spalle. Col passare dei giri è salita la tensione, ma Cairoli non ha mai ceduto. Anzi, è stato Desalle a sbagliare, finendo fuori pista dopo un terribile volo (in cui ha anche coinvolto due addetti ai lavori). Il belga è ripartito, ma non è stato in grado di fare meglio di settimo. Così, ci ha pensato Forssard a far paura a Tony, ma negli ultimi due giri il siciliano ha messo l turbo e il francese ha alzato bandiera bianca, venendo superato anche da van Horebeek. Poi, il boato del pubblico, numeroso nonostante il maltempo (35mila persone dichiarate dagli organizzatori nel weekend), ha festeggiato il tanto atteso successo di Cairoli. Fuori dal podio Strijbos, Evgeny Bobryshev (Honda) e Tommy Searle (Kawasaki), rispettivamente quarto, quinto e sesto. Nella "top ten" David Philippaerts (Yamaha), 9°, e Davide Guarneri, con una TM di rosso vestita, 10°. Gara opaca per l'acciaccato Tyla Rattray (Husqvarna), 12°, mentre Valentin Teillet, sostituto dell'infortunato Paulin, ha chiuso 16°. A punti anche i nostri Pier Filippo Bertuzzo (Yamaha), 17°, e Samuel Zeni (Kawasaki), 19°. Il sigillo sulla sua vittoria numero 69 in carriera Cairoli l'ha messo nella seconda manche. Una gara in fotocopia per Tony, partito al comando e stavolta in grado di prendere per controllare chi era dietro senza patemi. Alla fine è arrivata anche la dedica a papà Benedetto, da poco scomparso. Ancora una volta è stato van Horebeek il migliore degli altri, anche grazie a una brutta partenza di Desalle, che ha costretto il pilota della Suzuki a risalire dall'11° posto sino al quarto finale. Essere arrivato due volte giù dal podio, però, gli ha fatto perdere punti pesanti nei confronti del capoclassifica. A salvare l'onore della squadra giapponese ci ha pensato Strijbos, terzo di frazione e di GP. Ma oltre a Cairoli hanno onorato il round di casa anche Philippaerts e Guarneri. Questa volta sono partiti meglio e alla fine hanno raccolto un quinto e un ottavo posto di grande valore, divisi da Shaun Simpson (Ktm) e dal ritrovato Ken De Dycker (Ktm). A chiudere i primi dieci Searle e Gregory Aranda (Kawasaki). Punti pure per Matteo Bonini (Kawasaki), 15°, e Angelo Pellegrini (Honda), 19°. E' andata male, invece, a Frossard (problema tecnico) e Rattray (caduta), entrambi ritirati, e soprattutto al russo Bobryshev, uscito con la frattura di tibia e perone dopo un contatto con un avversario, che lo ha colpito da dietro.