Motocross, grave incidente per Roelants a Maggiora

Grave incidente a Maggiora, decima tappa del Mondiale di motocross. Durante le prove cronometrate della classe MXGP, Joel Roelants è stato vittima di un brutta caduta. Il belga, 25 anni e 11° nella classifica iridata, è volato in avanti sul doppio salto che segue la prima curva a sinistra dopo il rettilineo di partenza ed è stato colpito dalla sua Honda sulla schiena. Roelants, lo scorso anno ufficiale Yamaha nel team di Michele Rinaldi, è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, dove è stato subito preso in cura dai medici.