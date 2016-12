Motocross, in Francia Cairoli sbaglia due volte: è terzo

Domenica nera per Antonio Cairoli a St. Jean d'Angely, nona prova del Mondiale motocross . In Francia il siciliano della Ktm è caduto sia nella prima, sia nella seconda manche mentre era in testa, dicendo addio alla vittoria della MXGP. Purtroppo ne ha approfittato il suo rivale per il titolo, Clement Desalle (Suzuki), che si è imposto in entrambe le gare. Cairoli ha chiuso secondo e terzo, lasciando così il terzo gradino del podio assoluto a Jeremy van Horebeek (Yamaha). Desalle guadagna 8 punti su Tony e si porta a -20 punti nella generale.

La prima manche sembrava in cassaforte per Cairoli, partito davanti a tutti e bravo ad allungare fin dalle prime battute. Alle sue spalle si è insediato subito Desalle, che poco dopo metà gara ha approfittato di un errore del rivale: il siciliano è caduto all'uscita da un insidioso dente, faticando a ripartire. Il belga non se l'è fatto dire due volte e alla fine, nonostante la rimonta di Tony, è riuscito a difendere la prima posizione. Altro terzo posto per van Horebeek, che ha preceduto Kevin Strijbos (Suzuki) ed Evgeny Bobryshev (Honda), tornato in pista dopo essere stato costretto a saltare la trasferta britannica per la mancanza del visto. Costretto al forfait dopo il warmup Tyla Rattray (Husqvarna), subito a terra la wild card di lusso Sebastien Pourcel (Kawasaki), la migliore Kawasaki è stata quella di Steven Frossard, sesto, con Gautier Paulin ancora convalescente e Tommy Searle caduto e poi 17°. "Top ten" per Davide Guarneri con la TM, mentre David Philippaerts (Yamaha), è risalito sino al 15° posto dopo una brutta partenza. La seconda manche si è svolta in perfetta fotocopia. Cairoli è scattato come un fulmine e Desalle si è messo al suo inseguimento. Il vantaggio del campione di Patti è rimasto di tutta sicurezza, ma a due giri dal termine Tony è scivolato mentre si apprestava a effettuare un doppiaggio. Questa volta, però, oltre a Desalle ne ha approfittato anche van Horebeek. Cairoli le ha provate tutte per riconquistare almeno la seconda piazza, ma ha tagliato il traguardo di un soffio alle spalle dei due belgi. Una beffa per lui, che aveva in pugno una grande doppietta e invece si ritrova con Desalle più vicino. A Maggiora, il 15 giugno, avrà una gran voglia di vendicarsi. Bella gara di Frossard, quarto e non lontano dai primissimi, con Bobryshev ancora quinto. Searle si è riscattato e ha chiuso sesto, mentre Guarneri si è migliorato, strappando un'ottima nona posizione. Ritirato Philippaerts a causa di un problema al polso destro. Solo 13° Strijbos, vittima di una caduta, e 20° Pourcel.