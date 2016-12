Motocross, lutto per Cairoli: è morto il padre

E' scomparso improvvisamente, all'età di 67 anni, Benedetto Cairoli , padre di Antonio, campione del mondo di motocross . Cairoli Senior si trovava alla guida della sua auto quando è stato colpito da un infarto. La vettura è finita in un campo e, rimanendo accesa, ha cominciato a prendere fuoco per l'azione della marmitta incandescente sulle sterpaglie. A nulla sono valsi i primi soccorsi prestati dagli automobilisti di passaggio.

Benedetto, insieme alla moglie scomparsa qualche anno fa, aveva fatto sacrifici enormi per permettere a Tony di vivere la sua immensa passione per il motocross. Proprio in questi giorni il 7 volte campione del mondo aveva programmato di passare qualche giorno in compagnia del padre a Patti, in provincia di Messina, dove una troupe cinematografica avrebbe anche girato alcune scene di un docu-film sulla vita e la carriera di Tony di prossima uscita.



La redazione di Sport Mediaset si unisce al dolore di Tony e lo stringe in un forte abbraccio.