Motocross, solo la sfortuna nega la doppietta a Cairoli

Antonio Cairoli ha vinto il 67° GP della carriera nel Mondiale motocross , imponendosi alla sua maniera sulla sabbia di Valkenswaard. In Olanda, però, il siciliano della Ktm non è riuscito a centrare la doppietta in MXGP a causa della rottura dei raggi in gara-1, che l'ha costretto al terzo posto. Sul podio del GP sono saliti anche i due belgi Jeremy van Horebeek (Yamaha) e Kevin Strijbos (Suzuki). In classifica generale Cairoli ha 267 punti, 31 in più di van Horebeek.

Nella prima manche Cairoli è partito davanti a tutti e non ha faticato a prendere il largo, ma a due giri dal termine, con la vittoria in pugno, ha rotto alcuni raggi della ruota anteriore e ha dovuto rallentare, chiudendo terzo. Ne hanno approfittato Gautier Paulin (Kawasaki) e Jeremy van Horebeek (Yamaha), che lo hanno preceduto nell'ordine. Solo quarto Clement Desalle (Suzuki) davanti a Evgeny Bobryshew (Honda), mentre la migliore delle TM è stata quella di Tanel Leok (11°), con Davide Guarneri 12° e David Philippaerts (Yamaha) 14°. Niente inconvenienti, invece, in gara-2. Cairoli è scattato ancora come un fulmine e nessuno l'ha più visto: per lui sesta vittoria di fila a Valkenswaard. Dietro non hanno nemmeno provato a inseguirlo e si sono accontentati di lottare per gli altri due gradini del podio. Alla fine l'hanno spuntata il sorprendente Strijbos e il sempre più solido van Horebeek. Altra quarta piazza per Desalle, mentre Paulin è rimasto subito vittima di una brutta caduta, coinvolgendo anche Evgeny Bobryshev, ed è stato travolto da chi lo seguiva. Per lui ritiro inevitabile. Stessa sorte per Guarneri (11° Leok con l'altra TM), costretto allo stop da problemi alla schiena, e ancora 14° l'influenzato Philippaerts. Rientro difficile per Ken De Dycker (Ktm), sempre out, mentre erano assenti Max Nagl e Todd Waters, entrambi vittime di un infortunio in allenamento. Non ce l'ha fatta a correre, infine, Tommy Searle, che ha rinunciato dopo le qualifiche a causa del dolore al polso destro rotto in Thailandia.