Motocross, Cairoli vince nel fango di Sevlievo

Cairoli è partito a fionda nella prima manche con Frossard e Nagl, due degli avversari più pericolosi, finiti invece a terra. Il sette volte campione, però, non è riuscito a resistere all'attacco di Gautier Paulin (Kawasaki) e si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle del francese. Terzo il belga Kevin Strijbos (Suzuki), che ha preceduto i connazionale Jeremy van Horebeek (Yamaha) e Clement Desalle (Suzuki), solo quinto e costretto a incassare altri punti di distacco da Cairoli in classifica. Bella rimonta di Steven Frossard (Kawasaki) e Max Nagl (Honda), arrivati rispettivamente al nono e decimo posto alle spalle di Boog, Bobryshev e Rattray. Appena fuori dalla top ten il nostro David Philippaerts (Yamaha), 11°, mentre Davide Guarneri con la TM ha chiuso 15°. Assente Alessandro Lupino, che in allenamento si è procurato la rottura del legamento crociato e la lesione del collaterale del ginocchio destro.

La pioggia che ha trasformato in fango la pista bulgara non ha spaventato Cairoli, che al via di gara-2 è scattato ancora al comando. Stavolta, però, nessuno è riuscito a tenere il suo ritmo e il numero 222 della Ktm ha tagliato il traguardo indisturbato, nonostante qualche rischio scivolata. Per lui si è trattato del ritorno al successo a Sevlievo, dove non vinceva da 2007, quando correva in MX2. Dietro Cairoli, al contrario, si è scatenato l'inferno, dal quale è emerso il sempre più consistente van Horebeek, capace prima di sorpassare Desalle e poi di resistere ai suoi attacchi. Paulin, invece, è stato solo quarto appena davanti a Strijbos. Buon sesto posto del sudafricano Tyla Rattray (Husqvarna). Giornata nera per Nagl, vincitore della qualifica del sabato, che è rimasto bloccato con la sua moto dalla caduta di Simpson e si è visto costretto a un'altra gara in rimonta, chiusa al decimo posto. Dodicesimo Philippaerts, mentre la migliore TM è stata quella di Tanel Leok, 13°, con Guarneri solo 19° al termine di una trasferta poco positiva per lui.