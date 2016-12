Motocross, Cairoli quarto nelle qualifiche in Bulgaria

Partenza in testa per Antonio Cairoli nella gara MXGP. Il siciliano ha poi ceduto il passo al tedesco della Honda, Max Nagl, e in seguito non ha ceduto alla tentazione di mettersi in bagarre con Jeremy Van Horebeek e Gautier Paulin. Quarto posto alla fine per il sette volte campione del mondo, autore del giro più veloce. Undicesimo e tredicesimo posto per Davide Guarneri e David Philippaerts, mentre non ce l’ha fatta a prendere il via Alessandro Lupino, infortunatosi in allenamento al ginocchio destro con rottura del legamento crociato anteriore. Le previsioni meteo danno bello per la gara.