Motocross, Cairoli fa doppietta in Thailandia

Nella prima manche Cairoli ha corso alla sua maniera, con una partenza fulminante e un ritmo insostenibile per tutti. Alle sue spalle, come spesso accaduto nelle ultime stagioni, si è piazzato Clement Desalle, anche se a quasi 15". Al terzo posto il promettente Jeremy van Horebeek (Yamaha), mentre Gautier Paulin (Kawasaki), vincitore in Qatar, non è andato oltre la quarta piazza davanti a Kevin Strijbos e Max Nagl, secondo assoluto a Losail. Bravo Davide Guarneri, ottavo con la TM (che ha piazzato anche Leok al 13° posto), mentre David Philippaerts (Yamaha) ha raccolto uno zero a causa di un problema tecnico. Per Cairoli un po' più complicata è stata gara-2. Il sette volte iridato è partito davanti a tutti, ma alla prima curva ha lasciato spazio a Desalle e van Horebeek. Il missile di Patti li ha seguiti per metà gara, prima di sferrare l'assalto decisivo. Tony si è mangiato in un sol boccone il belga della Yamaha e poi ha messo nel mirino Desalle, che ha provato a resistere, ma poi ha ceduto di schianto, beccandosi un altro distacco abissale. Si è confermato ottavo Guarneri, mentre ancora un ritiro per Philippaerts. In classifica generale Cairoli ha 16 punti in più di Nagl, quarto nella seconda frazione davanti all'altra Honda Hrc di Evgeny Bobryshev. Bravo l'australiano dell'Husqvarna (ancora orfana di Rattray), Todd Waters, sesto dopo il decimo posto in apertura