Motocross: Tony Cairoli domina in Thailandia

La caviglia di Tony Cairoli è perfettamente guarita e ora per gli avversari sono guai. In Thailandia il campione del mondo della Ktm ha dominato la manche di qualifica che gli consentirà di partire dalla casella migliore in gara. Domani gara 2 sarà trasmessa in esclusiva su Italia 2 a partire dalle 11:10. Il numero 222 ha regolato di 10" Desalle (Suzuki) e di 38" Van Horebeek (Yamaha). La qualifica MX2 ha visto la vittoria di Ferrandis (Kawasaki).