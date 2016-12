Motocross, Cairoli si ferma. Frattura al perone della gamba sinistra

A meno di due settimane dal via del mondiale in Qatar Tony Cairoli è...fermo ai box. Il contatto subito al via della gara degli Internazionali d'Italia a Montevarchi, provocato dal francese Frossard, ha causato una piccola frattura spongiosa alla base del perone sinistro. Successivamente, la caviglia di Tony si è gonfiata a causa dell'ematoma che inevitabilmente si è prodotto.