Motocross, sesto titolo mondiale per la Fontanesi

30/09/2018

”Una gioia che non riesco a raccontare. Troppo grande la soddisfazione di essere riuscita nell’intento di vincere il Mondiale qui a Imola. Ho lavorato tutta la stagione per arrivare qui e vincere. Tre gare in Italia sono state stupende e Imola rimarrà nel mio cuore. Una pista mitica, un Gran Premio stupendo e un meraviglioso pubblico. Sono al settimo cielo. La moto oggi andava a meraviglia. L’ho sfruttata appieno. Sono partita con l’obiettivo di vincere la manche. Non volevo arrivare seconda. Volevo vincere il Gp perché volevo rendere il mondiale ancora più speciale. Non era mia intenzione controllare la Van De Ven. L’ho passata in un punto sicuro e senza esagerare, poi ho imposto il ritmo e sono andata. Sapevo che Nancy era alle mie spalle e spingeva, ma io ho proseguito a fare la mia andatura. Anche con i doppiaggi sono stata cauta, ma incisiva. E poi il salto finale. La gioia ha tolto in un secondo tutto lo stress accumulato in questi giorni. Ci tenevo troppo a vincere qui. Ero emozionata prima della partenza, ma lucida. La sentivo la pressione, ma poi è svanita. Volevo vincere la manche e così non ho pensato al titolo. Non potevo mancare l’obiettivo. Sono partita rilassata e appena ho potuto ho dato la zampata. Fantastico. Ringrazio tutti: la mia famiglia, il team, la Yamaha, gli sponsor tutti i miei amici e tifosi. Bellissimo. Grazie a tutti. Questo sesto mondiale è qualcosa di magico. Era come lo avevo sognato a inizio anno quando il calendario dava tre prove in Italia”, ha detto.