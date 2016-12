Moto2, GP Gran Bretagna: squillo Luthi, Morbidelli secondo

4 settembre 2016

Un po' di fortuna non guasta mai. A Silverstone Thomas Luthi si aggiudica il GP di Gran Bretagna della classe Moto2 : a spalancare allo svizzero le porte della vittoria ci pensa un incidente a tre giri dalla fine che coinvolge il campione del mondo in carica Zarco e il britannico Lowes . Secondo posto per Franco Morbidelli , bravo a rimanere attaccato al gruppo di testa fino alle battute finali. Completa il podio il giapponese Nakagami .

Seconda vittoria stagionale per Luthi, che dopo la vittoria nella prima gara della stagione nel GP del Qatar cancella un'estate finora da dimenticare (tre ritiri nelle ultime quattro gare). Per Morbidelli appuntamento rimandato con il primo successo della carriera: altro podio d'argento per il pilota della Estrella Galicia dopo quello di Spielberg. La vera notizia di giornata è però la squalifica di Zarco: il leader del Mondiale viene penalizzato di 30 secondi per il tentativo di sorpasso sconsiderato ai danni di Lowes e rimane fuori dalla zona punti.



Il settimo posto di Silverstone diventa così d'oro per Alex Rins: lo spagnolo sale a quota 171 punti in classifica piloti, a dieci punti di distacco da Zarco. Per gli italiani a punti anche Baldassarri (sesta piazza), Corsi (ottavo), Pasini e Cortese (rispettivamente nono e dodicesimo posto). Ora appuntamento tra sette giorni a Misano, dove si correrà il GP San Marino.