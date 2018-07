Motocross: Cairoli, emozione F1

06/06/2018

Giornata indimenticabile per Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo ha provato per la prima volta una Formula 1. Un vero e proprio test a Zeltweg grazie a Red Bull che l'ha messo al volante di una Toro Rosso. Il 222 ha preso confidenza prima con una GP2 e poi, aiutato dai consigli di Mark Webber, ha fatto il grande salto. Intervistato dal nostro Albero Porta, Cairoli ha commentato: "Opportunità fantastica, vengo da uno sport in cui non sono tanto abituato alla velocità. Devo farci un po’ l’occhio ma è bello".