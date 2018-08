Dtm Misano, Zanardi show: è quinto

27/08/2018

Quinto posto per Alex Zanardi nella gara-2 del Dtm a Misano Adriatico. Un risultato che vale come una vittoria per il pilota 52enne e campione paralimpico, al ritorno alle corse senza le protesi. "Non potete farmi questi scherzi, ho una certa età", ha detto Zanardi, quando, ancora nell'abitacolo, gli è stato ufficializzato il piazzamento con cui ha concluso la gara in notturna al volante della Bmw. La prova è stata vinta da Joel Erikson, sempre su Bmw, in 57'19"154, davanti a Edoardo Mortara su Mercedes. Ma un grande applauso del pubblico è stato riservato proprio a Zanardi, sabato ultimo in gara-1 e un po' deluso, ma in forte crescita tanto che ha fatto il suo miglior tempo nell'ultimo giro della seconda prova. "Grazie a tutti per il supporto, siete tutti nel mio cuore, è stato un week-end emozionante", ha detto allo staff del suo team che lo ha accompagnato in questo nuovo esordio.