Dallara trionfa nel campionato Imsa e nella Petit Le Mans

16/10/2018

Sia il sistema di punteggio che la regolamentazione tecnica richiedono che la competizione sia la più ravvicinata possibile. Ed infatti l’ultima gara vedeva i primi due contendenti in campionato distanziati di soli 4 punti. La gara, con arrivo in notturna, è stata incredibilmente avvincente, quasi cinematografica, con continui cambi al vertice, e la certezza del vincitore di gara e campionato si è avuta solo all’ultima curva dell’ultimo giro: in apnea ed allo sprint nella notte seppure dopo dieci lunghissime e massacranti ore di gara. La Cadillac #31 di Action Express guidata magistralmente da Felipe Nasr, in testa al campionato, seppur in un finale costellato di contrattempi (i detriti in pista ostruivano in parte il condotto di aspirazione motore e le luci di cambiata sul cruscotto funzionavano ad intermittenza) riusciva comunque a portare a casa il minimo di punti sufficienti per vincere il campionato, seppur rallentando pericolosamente nelle ultime due ore di gara. "