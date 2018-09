Bol d'Or: la moto si impunta, grave incidente per Dagault

16/09/2018

Spaventoso incidente durante la Bol d'Or (gara valida per il campionato Endurance che si corre sul tracciato di Le Castellet) 2018: la moto numero 40 di Manu Dagault si è impuntata in pieno rettilineo scaraventando il pilota a terra, molto duro l'impatto della schiena con l'asfalto. Il posteriore della Kawasaki si è alzato in frenata, la moto si è ribaltata mentre Dagault è rotolato diverse volte prima dell'ingresso della safety car.