Applausi per Mick, ma per diventare come Schumi...

14/10/2018 di LUCA BUDEL

Bravo Mick. Ma attenzione a sbilanciarsi in paragoni con l’illustre padre con il quale per ora condivide solo il cognome. Per il resto siamo alle prese con carriere agli antipodi. Michael aveva iniziato a correre da bimbo perché papa Rolf gestiva la pista di go kart di Kerpen. Insomma Michael girava in tondo nel dopo scuola mentre i suoi coetanei giocavano con Lego e soldatini. Un abitudine che si è trasformata in spiccata attitudine nel corso degli anni. Ma la famiglia Schumacher, quella di Kerpen, non aveva abbastanza soldi per sostenere la carriera del pargolo. Tant’è che Michael, dopo le gare nazionali, andava a raccattare catene e gomme che i suoi avversari più ricchi buttavano.