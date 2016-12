Peugeot torna alla Dakar con Sainz e Despres

La Peugeot torna al via della Dakar a 25 anni dal dominio firmato Vatanen e Kankkunen. La macchina utilizzata nel 2015 sarà la 2008 DKR, che nasce dalla 208 T16 con la quale Sebastien Loeb ha vinto la scorsa estate la Pikes Peak. "Durante l'ultima Dakar è scattato qualcosa - ha spiegato la sua decisione Despres - . Fortunatamente, Peugeot e Red Bull mi hanno offerto questa incredibile opportunità. Sono molto fiero. Non mi sono fatto tante domande. Per me è un sogno che si avvera e l'inizio di una nuova vita. Sono consapevole che ho la grande opportunità di entrare nel mondo dell'auto dalla porta principale, in un team competitivo e professionale come quello Peugeot. Non sono sicuro che avrei fatto questo salto con un'altra squadra . Ho ancora in mente le immagini delle Peugeot che vincevano la Dakar, quando ero un bambino...". Obiettivi? "Il mio obiettivo è prima di tutto imparare ed aiutare. In una squadra come Peugeot e con un compagno di squadra come Carlos Sainz, io voglio solo migliorare. Voglio davvero imparare a gestire e guidare queste vetture e come lavorare con un co-pilota. Condividere così tanto tempo con un navigatore sarà un'esperienza diversa, perché sono abituato ad essere solo in gara da oltre quindici anni".

Contemporaneamente all'annuncio del ritorno della Peugeot, è stato svelato il percorso della prossima Dakar, giunta alla 37.a edizione, la settima in Sudamerica, che si svilupperà tra Argentina, Cile e Bolivia.