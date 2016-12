Zanardi, positivo test al Mugello con la Bmw M6 GT3

5 ottobre 2016

Alessandro Zanardi ha iniziato la fase preparatoria decisiva per la sua gara di esordio a bordo della BMW M6 GT3 con una giornata di prove positive al Mugello . L’ambasciatore del marchio BMW e pilota ufficiale della Casa ritornerà sullo stesso circuito il 14-16 ottobre per la finale della stagione del Campionato italiano GT, alla guida di una vettura del BMW Team Italia che è stata modificata appositamente da BMW Motorsport. Sarà la prima gara di Zanardi in GT dopo la 24 Ore di Spa Francorchamps (BE) del 25 e 26 luglio 2015.

“E’ stata per me la prima volta per molti motivi diversi - ha detto il pilota italiano dopo le prove - . E’ stata la mia prima volta su un’auto da corsa da più di un anno, la mia prima volta al Mugello dopo diversi anni e la mia prima volta con la BMW M6 GT3. Il risultato di questo test è stato eccellente. La vettura è andata bene e ci siamo concentrati completamente sul set-up. L’impianto frenante che ho utilizzato ha funzionato bene ed è stato per me relativamente semplice raggiungere la velocità che mi aspettavo di raggiungere. Sono molto felice del risultato della giornata di prove. Ora dobbiamo ancora lavorare con gli ingegneri di BMW Motorsport. Analizzeremo i dati raccolti per finalizzare la nostra preparazione per il weekend di gara”.