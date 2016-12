Virginia, si ribalta imbarcazione: morti i due piloti

18 ottobre 2016

Due piloti statunitensi sono morti nel fine settimana sulle acque del rio Potomac, in Virginia. L'imbarcazione a motore sulla quale viaggiavano si è ribaltata mentre viaggiava ad oltre 250 km/h. James A. Freiz, 49 anni, e Garth Thomas Tagge, 61, sono stati sbalzati fuori dall'imbarcazione, che poi è ricaduta sopra di loro, lasciandoli senza scampo. Secondo la Cnn le autorità hanno informato che non c'era nessun permesso per effettuare la gara in questione: c'è l'ipotesi che si trattasse di una gara clandestina.