Videogames: arriva Dakar 18

12 gennaio 2018

Il Rally Game con licenza ufficiale Dakar arriverà per Console e PC quest’anno Milano, 12 Gennaio 2018 -- Bigmoon Entertainment e Deep Silver annunciano una distribuzione globale e un accordo di co-publishing per DAKAR 18. Il gioco di corse cross-country mira ad essere uno dei più grandi open world mai realizzati in un racing game, in arrivo per PlayStation®4, Xbox One e PC nel 2018. Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, DAKAR 18 rappresenta una simulazione realistica del più grande cross-country rally del mondo ed è caratterizzato da una grande varietà di veicoli, incluse moto, auto, truck, quad e SxS. I giocatori potranno competere in feroci battaglie multiplayer online, nonché giocare offline per sfruttare e sviluppare le proprie abilità.



"Siamo orgogliosi di poter collaborare con A.S.O e Koch Media per portare a tutti i giocatori un'esperienza davvero strabiliante e realistica come quella di DAKAR", ha dichiarato Paulo J., Games Director di Bigmoon Entertainment. "Come sviluppatori ufficiali del progetto, siamo sicuri che DAKAR 18 sarà la migliore rappresentazione di DAKAR in un videogioco".



Il DAKAR rally è conosciuto come il più grande rally cross-country e BIGMOON, per simularlo al meglio, ha deciso di creare uno dei più grandi Open World mai realizzati per un gioco di simulazione di corse. DAKAR 18 si concentra sul realismo e promette immagini straordinarie che rappresentano con fedeltà ogni veicolo e pilota del rally DAKAR 2018. Il gioco comprende i principali team di Dakar, veicoli e piloti, le 5 categorie di corse (Auto, Moto, Truck, Quad e SSV) e molto altro ancora. Inoltre, il gioco prevede esperienze in single player e multiplayer, online e offline.



Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media, afferma: "Siamo felici di lavorare su questo promettentissimo titolo insieme a Bigmoon Entertainment e non vediamo l’ora di portare tutta la nostra esperienza al progetto e di stabilire, insieme, il franchise Dakar nella community racing".



"Dakar non sarà più un'avventura della durata di due settimane, i fan avranno l'opportunità di vivere questa esperienza per tutto l’anno giocando a questo nuovo titolo", ha dichiarato Marc Coma, Sporting Director di Dakar.