V8 Supercars, pauroso incidente alla Bathurst 1000

9 ottobre 2015

Attimi di autentico terrore si sono vissuti durante le qualifiche della Bathurst 1000, una delle pricipali gare del campionato australiano V8 Supercars. Chaz Mostert ha perso il controllo della sua macchina e dopo aver sbandato e picchiato contro le protezioni, è salito sopra un muretto, colpendo una postazione dei commissari di percorso. Proprio loro hanno corso il rischio maggiore, con cinque persone coinvolte, anche se una sola trasportata in ospedale per alcune fratture, come pure lo stesso pilota.