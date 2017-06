Tourist Trophy, paura per Hutchinson: ecco la caduta

11 giugno 2017

In un'edizione caratterizzata dal maltempo e da tre piloti morti nel giro di poche ore, il Tourist Trophy ha trattenuto il fiato per Ian Hutchinson. L'inglese, uno dei protagonisti delle road race e già primo nella Superbike e nella Superstock, è caduto nel velocissimo tratto della montagna durante la gara della Senior TT che chiudeva il programma. "Hutchy" ha perso il controllo della sua Bmw ed è andato a schiantarsi contro un terrapieno a bordo strada. Per fortuna le conseguenze sono state meno drammatiche di quanto temuto in un primo momento: per lui "solo" la frattura di un femore e un grande spavento. Per la cronaca a vincere è stato Michael Dunlop con la nuovissima Suzuki.