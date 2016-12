Tourist Trophy, Michael Dunlop vince la Superbike con record storico

Michael Dunlop ha riscritto la storia del Tourist Trophy . Il figlio d'arte di un'intera famiglia di corse su strada, infatti, ha vinto la prova inaugurale del TT 2016, stabilendo il nuovo record sul giro: 16'58"254 all'incredibile media di 214,675 km/h lungo i 60 chilometri del percorso tra muretti e alberi dell'Isola di Man. In sella a una Bmw, il 27enne Dunlop ha percorso i sei giri previsti in 1'15"643 (primato in gara), precedendo di 19" Ian Hutchinson (Bmw) e di oltre 1' John McGuinnes (Honda). Ottima la settima piazza della Norton con David Johnson, mentre Bruce Anstey non è andato oltre l'ottava in sella all'attesissima RC213V-S, la MotoGP stradalizzata della Honda.

Discreto il 31° posto di Stefano Bonetti (Kawasaki). "Avevo problemi di setup e solo all'ultimo giro, cambiando la posizione in sella li ho migliorati leggermente. Ho messo il sedere sul codone e la mia Kawasaki andava meglio dopo una settimana dove abbiamo sempre avuto problemi di trazione e di anteriore. Cambiando la posizione in sella nell'ultimo giro ho ottenuto il mio miglior tempo. Sono arrivato a due secondi dal record personale. Peccato perché se avessi avuto la media della tornata finale avrei finito nei primi venti. Inoltre ho usato gomme intagliate e non slick perchè non erano disponibili lgli penumatici che volevo. Sono parzialmente soddisfatto e non vedo l'ora sia lunedì per correre la Stock. Saranno quattro giri, quindi distanza più corta e ora ho un'idea per come far funzionare meglio al mia moto. Staremo a vedere”, ha detto. Ritirato per un foro al radiatore Marco Pagani (Bmw), mentre il debuttante Alex Polita (Bmw) ha chiuso 47°. Ogni sera alle 21, fino al 15 giugno, Premium Sport riserva uno spazio al TT con immagini e approfondimenti sulle gare.