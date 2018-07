Tourist Trophy, la Paton vince ancora la Lightweight

07/06/2018

Dunlop ha stabilito il giro record della categoria a 122.750 miglia orarie di media (oltre 197 km(h), chiudendo con il tempo finale di 1h15'05"032 dopo tre giri del Mountain Circuit da 60 km ciascuno. Qualche rimpianto, invece, per Stefano Bonetti, rimasto l'unico italiano al via di questo TT. Bonny si e piazzato quarto a soli 10" dal podio. Un'altra beffa dopo il ritiro di dodici mesi fa quando era sempre in lotta per il podio. Quinta e sesta le altre Paton di Joey Thompson e Ian Lougher.