Tourist Trophy, la Paton ingaggia Michael Dunlop

22 marzo 2018

Grande colpo della Paton in vista del prossimo Tourist Trophy. La scuderia italiana, infatti, ha annunciato l'ingaggio del campionissimo Michael Dunlop per le gare della classe Lightweight in programma sul mitico tracciato stradale dell'Isola di Man. Il pilota nordirlandese affiancherà l’italiano Stefano Bonetti alla guida delle due S1-R ufficiali al via del TT 2018. Un connubio stellare visto che Dunlop è il primo pilota nella storia ad aver percorso un giro del Mountain Course in meno di 17 minuti ed è uno dei piloti più vincenti al TT, mentre la Paton è reduce dal successo nel 2017 con Michael Rutter.