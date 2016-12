Supermoto, Biaggi in gara a Viterbo

26 marzo 2016

Dopo il ritorno nel Mondiale Superbike lo scorso anno, Max Biaggi ci ha preso gusto e ha deciso di continuare a correre anche in questa stagione. Non tra le derivate, ma nella Supermoto. Il pilota romano, infatti, a Pasquetta parteciperà alla prima prova degli Internazionali d'Italia in programma a Viterbo. Magari con l'intenzione di disputare l'intera serie se i risultati saranno incoraggianti.