State pronti, sta arrivando Transporter Legacy

15 settembre 2015

Tenetevi pronti a conoscere il nuovo Transporter . Conosciuto nel mondo della criminalità organizzata della Costa Azzurra come il miglior autista sulla piazza, Frank Martin (Ed Skrein) è disposto a fare “qualunque” consegna se ben pagato. Per lui le regole da rispettare sono solo tre: niente nomi, niente domande e niente ripensamenti. Ma il suo codice deontologico finisce nella spazzatura quando si lascia convincere dalla bellissima femme-fatale Anna (Loan Chabanol) a guidare l’automobile utilizzata per la fuga durante una complicata rapina in banca.

Sfrecciando tra le strade del Principato di Monaco a bordo di una moderna Audi, Frank resta coinvolto suo malgrado in un complotto per far fuori Yuri (Yuri Kolokolnikov), il trafficante di essere umani russo che ha costretto Anna a prostituirsi 15 anni fa. Disposte a tutto pur di vendicarsi, Anna e le sue bionde complici rapiscono il padre di Frank, la spia in pensione Frank Sr. (Ray Stevenson), per essere certe che Transporter rispetti l’impegno preso. Frank, che per motivi personali rifiuta l’uso di armi da fuoco, ricorrerà ad un’incredibile gamma di armi improvvisate e di letali mosse da combattimento per avere la meglio sui guardaspalle di Yuri. La situazione si complica quando il suo rapporto con Anna diventa qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro.



Thriller adrenalinico e sensuale ricco di colpi di scena e di trucchi super tecnologici, Legacy porta la popolarissima saga di Transporter a nuovi e più esplosivi livelli. The Transporter Legacy è interpretato da Ed Skrein (“Il trono di spade”), Ray Stevenson (Thor, Divergent) e Loan Chabanol (Gigolo per caso). Il cast comprende anche Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic. Wenxia Yu, Noémie Lenoir e Yuri Kolokolnikov.



Prodotto da Luc Besson (Lucy) e Mark Gao, The Transporter Legacy è diretto da Camille Delamarre. Il team creativo comprende gli autori Adam Cooper, Bill Collage e Luc Besson, il direttore della fotografia Christophe Collette, il compositore Alexandre Azaria, il coordinatore delle controfigure Alain Figlarz e lo scenografo Hugues Tissandier.