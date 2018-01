Rally, parte l'eSports Wrc Championship

26 gennaio 2018

Il calendario è stato re-impostato per rendere la competizione più dinamica ed eccitante: i round dell’eSports WRC Championship si susseguiranno più rapidamente rispetto al campionato reale, in modo da concludere la competizione 2018 per la fine dell’estate. Ulteriori dettagli sulla Finale verranno rivelati più avanti. Ma la più grande novità della terza stagione dell’eSports WRC Championship è il campionato a squadre. I team eSports invitati - ciascuno composto da un massimo di 5 giocatori -, affronteranno simultaneamente i singoli campionati nel tentativo di vincere il primo titolo del mondiale team eSports WRC. Il roster del team include squadre di corse eSports conosciute in tutto il mondo, e dopo ogni rally, i punti segnati dai tre migliori piloti della squadra saranno aggiunti al punteggio della squadra.