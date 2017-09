Rally di Roma Capitale, tutto pronto per la quinta edizione

6 settembre 2017

Si scaldano i motori per la 5° edizione del Rally di Roma Capitale . Il rally più prestigioso nel panorama motoristico nazionale, ideato dal campione del mondo Produzione 2014 Max Rendina , da quest'anno sarà valido come tappa di Campionato Europeo ed avrà luogo tra Roma e Frosinone nei giorni 15, 16 e 17 Settembre. La Partenza è prevista per il 15 Settembre alle ore 16.40 a Piazza Bocca della Verità. Da qui oltre 100 vetture sfileranno lungo un suggestivo percorso per le vie di Roma per approdare a Piazzale Parri.

Nella cornice del Palazzo della Civiltà Italiana alle 18.15 inizierà la sfida uno contro uno, divenuta la cifra stilistica del Rally di Roma Capitale: la Prova Spettacolo nella Aci Arena. Sabato 16 settembre la gara percorrerà i tornanti del Frusinate per approdare nella suggestiva cornice della Piazza di Pico. Arrivo previsto per il pomeriggio di domenica 17 Settembre a Piazza dei Ravennati. Presso il Pontile di Ostia ci sarà la premiazione sia del Campionato Italiano che del FIA European Rally Championship che, in quanto penultima tappa di entrambi i campionati, potrebbe già anticipare le vittorie decisive per la lotta al titolo.



Un evento ricco di emozioni e spettacolo che catalizzerà l'attenzione del pubblico internazionale appassionato di motorsport e non solo, grazie anche alle numerose iniziative dedicate alle tematiche sociali organizzate in concomitanza della gara (Ready to go, La strada non è un videogioco, Guida senza barriere).