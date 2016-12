Rally d'Elba, auto sugli spettatori: due feriti

Terribile incidente al rally dell'Elba dove un'auto che partecipava alla corsa, una Renault Clio guidata da Alberto Spinetti e Laura Giusti, si è ribaltata dopo una curva finendo sugli spettatori: due le persone feriti, una delle quali in modo grave. L'incidente si è verificato poco dopo la partenza di una delle prove. Ad assistere alla gara in quel punto del percorso c'erano diversi spettatori. Il bilancio potrebbe quindi essere ben peggiore. Illeso l'equipaggio.

I due investiti sono residenti all’Elba: Armando Valenti, 59 anni, è rimasto ferito in modo lieve mentre più gravi sono le condizioni di Riccardo Paoletti, 48 anni, ricoverato con fratture in varie parti del corpo e un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravissime. L'uomo, condotto inizialmente a Portoferraio, è stato successivamente trasportato in elicottero a Livorno e ora i medici stanno valutando se portarlo a Pisa.

La prova speciale di Norsi è stata interrotta, ma poco dopo la gara è ripresa regolarmente con la prova speciale di Sant’Ilario.