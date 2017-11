Parte "E-Planet", tutto sulla mobilità ecosostenibile

4 novembre 2017

L’appuntamento è alle 14.00 di domenica 5 novembre su Italia 1. E-Planet, programma condotto da Ronny Mengo, si occupa di mobilità ecosostenibile. Si può fare qualcosa per ridurre le sostanze inquinanti che stanno soffocando le nostre città e il resto del mondo? Come si muovono le case automobilistiche nello sviluppo del motore elettrico? A che punto è il posizionamento delle colonnine di rifornimento elettrico sulla rete autostradale italiana? Interrogativi che E-Planet cerca di sciogliere, senza dimenticare l’aspetto sportivo, con la Formula E – pronta al debutto sulle reti Mediaset – scelta dai principali marchi come terreno per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche da trasferire sulla produzione di serie.