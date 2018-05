Onrush, le prime impressioni sul combat racer di Codemaster

Il primo plus è la facilità con cui si prende confidenza con il nuovo format. Nella modalità single player bastano poche curve per entrare in azione ed è più facile del previsto dimenticare di dover soltanto pigiare sull'acceleratore, concentrandosi invece sulla vera e propria tattica per eliminare gli altri concorrenti. Prima di impugnare il volante (o il manubrio nel caso si opti per una moto), bisognerà scegliere il proprio mezzo tra otto classi di veicoli a ruote tassellate, ciascuno con caratteristiche diverse. Quindi il pilota da impersonificare (tutti dalla spiccata personalità...) e poi, via, a tutto gas. Ma con intelligenza. Sì, perché spesso in Onrush vince che rallenta al momento giusto ed è capace di sferrare il colpo decisivo, piuttosto di chi cerca solo di stare davanti agli altri. In questo caso il rischio è quello di farsi impallinare dai più furbi. Per arrivare a distruggere i "nemici" bisogna portare al massimo il livello del turbo (colpendo avversari o raccogliendo bonus sparsi qua e la per i tracciati) e solo a quel punto si potrà scatenare il "rush", una spinta ulteriore con cui dare il colpo di grazia a chi cerca di farvi fuori prima di voi. Non si tratta di un open world, anche se ogni stage, tutti con obiettivi e modalità diverse nonché distribuiti su ogni condizione di clima e terreno, ha percorsi multipli in cui i giocatori possono utilizzare l'ampia varietà di strade disponibili. Alcune volte a proprio vantaggio, altre inesorabilmente a proprio svantaggio. Ogni pista è inoltre multi-livello, ciò significa che il giocatore può decidere di restare con le ruote per terra, o salire in cielo per spazzare via un avversario con un takedown schiacciante.



Ma quello che ci ha più divertito è stata la modalità multiplayer. In questo caso si formano due squadre composte fino a 6 giocatori ciascuna e da gioco racing ci si ritrova in un tattico co-op dove aiutare ed essere aiutati, ad esempio con scie o passaggi di energia, diventa fondamentale. Il tutto reso immediato anche da comandi basici (sterzo, acceleratore, freno, turbo e rush) e in perfetto stile arcade. Stile arcade ricalcato anche dal punto di vista grafico, con veicoli fantasiosi ma ben fatti, e ambientazioni magnificamente realizzate e dettagliate. Il che si unisce a una fluidità di guida che non si inceppa mai, nemmeno quando sul video compaiono una decina o più di mezzi contemporaneamente.



Insomma, dal punto di vista tecnico niente da far gridare al miracolo, ma da quello del gameplay sicuramente un nuovo e divertentissimo modo di giocare gli arcade racing. Già disponibile per il pre-order, è prevista anche la Onrush Digital Deluxe Edition, che include otto modelli di veicoli aggiuntivi con iconiche livree dorate e nere, l'artwork Crashtag extra e la pista Tombstone.