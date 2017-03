Nuova SEAT Ibiza: la migliore di sempre

21 marzo 2017

Ancora più stilosa, la Nuova SEAT Ibiza sta per arrivare sulle strade delle città più cool d’Europa e divorare il mercato dell’auto per la quinta volta. Ultima di cinque generazioni , SEAT Ibiza si conferma sempre di più l’ auto icona degli amanti del tempo libero . Ora esce con un look ancora più slanciato e scolpito nel metallo con tagli più netti e spigolosi per marcare una linea ancora più sportiva. Lo sport è rigore ed esuberanza, superamento del limite e istinto, energia che si fa movimento. Questo è anche la Nuova SEAT Ibiza.

A cominciare dal design accattivante, dagli interni allestiti in quattro rivestimenti fino al top di gamma rappresentato da FR, per gli sportivi indefessi, e Xcellence, per chi ama coniugare performance e comfort.





Il comfort, appunto. SEAT Ibiza non rinuncia allo spazio, anzi lo dilata. Grazie alla piattaforma modulare MQB A0, che il Gruppo Volkswagen per la prima volta ha voluto utilizzare per un’auto SEAT, l'auto è più larga di quasi 9 cm, mantenendo un’altezza e una lunghezza non dissimili dal modello precedente. Il risultato? Un’auto ancora più sicura, più ancorata a terra e più spaziosa.





Al design grintoso si aggancia una tecnologia all’altezza: la connettività al 100%, prima di tutto, garantita dalle applicazioni Apple CarPlayTM, Android Auto e MirrorLinkTM, e da una Connectivity Box, un caricabatterie wireless, vero must have per chi scende dall’auto solo per immortalare l’istante del sorgere del sole.





Per rendere user friendly anche un’auto sono stati introdotti il Sistema Kessy e il Tasto Heartbeat: basta aprire la Nuova SEAT Ibiza che il Tasto Heartbeat s’illumina automaticamente, mentre se lo premi, il motore si accende immediatamente. Facile, da abusarne quando l’istinto di partire diventa irresistibile.





Per gli amanti del groove, il nuovo sistema BeatsAudioTM offre le migliori sonorità, grazie al processore di segnale digitale (DSP), al suo amplificatore da 300W, a sei altoparlanti e al potente subwoofer.





Ora segui il tuo istinto: sali sulla Nuova SEAT Ibiza, e accendi il motore: la vita è là sulla strada che devi ancora percorrere.