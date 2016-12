Numeri da record per il WDW 2016

4 luglio 2016

Si è conclusa con un’affluenza record la nona edizione del World Ducati Week, il raduno internazionale che ogni due anni chiama a raccolta la community della Casa di Borgo Panigale. Provenienti da ogni parte del mondo, il WDW2016 ha coinvolto ed emozionato le decine di migliaia di motociclisti che si sono dati appuntamento al Misano World Circuit ”Marco Simoncelli” da venerdì 1 a domenica 3 luglio per celebrare e condividere la passione e l’entusiasmo per Ducati.



Moto e pubblico sono stati assoluti protagonisti di questa incredibile e singolare kermesse. In tre giorni sono state oltre 81.000 le presenze stimate per questa nona edizione, un numero importante e significativo che ha permesso di superare del 25% il 2014, quando a Misano arrivarono circa 65.000 persone. I partecipanti di questa edizione sono arrivati in Riviera provenendo da 5 Continenti, in rappresentanza di 66 Nazioni del mondo. Al WDW2016 il 60% dei motociclisti è italiano, ma è il restante 40% che conferma il potere e l’appeal del marchio Ducati nel mondo. I Ducatisti arrivano da tutta Europa, USA, Canada, Brasile, Emirati Arabi, Sud Africa, India, Indonesia, Malesia, Vietnam, Giappone, Australia e addirittura Sri Lanka, Puerto Rico, Bahrein, Kazakistan, Mongolia, Guatemala, Angola e Cina, da dove ben in quattro sono venuti a Misano in sella alle loro Ducati Multistrada 1200. Tutti appassionati e uniti dal “Rosso” comune denominatore di passione Desmo che, in un evento come questo, trova la sua massima espressione.



Il World Ducati Week 2016 ha confermato la grande evoluzione che Ducati sta vivendo in questi ultimi anni. Il titolo del WDW2016 è stato “More than Red”, ovvero: radici forti nel mondo delle moto sportive, ma anche nuovi modelli per nuovi segmenti. Come l’XDiavel, la nuova cruiser Ducati, la Multistrada 1200 Enduro, ma anche il nuovo Scrambler® Sixty2 400 e lo Scrambler® Flat Track Pro. Recenti novità della gamma Ducati, che hanno permesso ai partecipanti del WDW2016, di vivere nuove e uniche esperienze.



Significativo anche il dato sull’area occupata in questa edizione record del WDW, che ha visto un totale di circa 90.000 mq di superficie occupata all’interno del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, l’80% in più rispetto allo spazio dell’edizione 2014. Questo ha permesso di offrire opportunità e iniziative uniche, come il DRE Enduro che si è svolto in un’area dedicata, dove è stato possibile offrire ai partecipanti alcune “pillole” della scuola fuoristrada Ducati, in sella alle nuove Multistrada 1200 Enduro o la Scrambler® Flat Track School, un vero e proprio corso per imparare a derapare su ovali sterrati. Degna di nota la grande presenza di Scrambler® in circuito che, inevitabilmente ha richiesto spazio e strutture, come per la prima Scrambler Reunion, che ha richiamato al WDW2016 oltre 2.000 scrambleristi da tutto il mondo. Tanto spazio in più anche per esposizione, intrattenimento e per la celebrazione del 90° Anniversario Ducati. IL WDW2016 ha, infatti, segnato l’apice dei festeggiamenti del compleanno Ducati e un grande spazio, all’interno del paddock, è stato occupato dall’area dedicata a questa ricorrenza con la storia dell’Azienda riproposta con moto, oggetti e fatti in un percorso di grande fascino ed emozione. A questo si aggiungono i tanti test ride previsti con le nuove moto Ducati, oltre al sabato sera che ha letteralmente invaso lo Stadio Santamonica, adiacente il circuito.



Non solo happening, ma anche attenzione a una gestione sostenibile. Un impegno importante per Ducati e per il suo grande raduno, che ha ricevuto la certificazione ISO 20121 per il Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi. Il WDW2016 è il primo esempio di evento sostenibile certificato nell’ambito delle due ruote.



Quelle del WDW2016 sono state tre giornate emozionanti e intense, con il culmine toccato sabato 2 luglio, che ha visto la massima affluenza di Ducatisti. Oltre alle tantissime attività previste dal programma dell’evento ad animare il fine settimana desmodromico, anche due divertenti ed emozionanti gare riservate ai piloti Ducati di MotoGP e SBK di oggi e di ieri: la “Scrambler Flat Track race by TIM” (disputata venerdì e vinta da Andrea Dovizioso) e la gara di accelerazione, la “Diavel Drag Race by Shell Advance” (corsa sabato e vinta da Scott Redding). Entrambe le gare hanno visto il confronto tra piloti come Casey Stoner (due volte iridato della MotoGP, nel 2007 con la Ducati), Andrea Dovizioso e Andrea Iannone (i due piloti del Ducati Team), Loris Capirossi (ex pilota MotoGP Ducati), Chaz Davies (pilota Aruba.it Racing – Ducati), Troy Bayliss (tre volte iridato SBK con Ducati), Regis Laconi (ex pilota ufficiale Ducati e vincitore dell’edizione 2014 della Drag Race), Scott Redding (pilota OCTO Pramac Yakhnich) ed Hector Barbera (pilota Avintia Racing).





Sabato sera, sul palco dello stadio Santamonica di Misano Adriatico, Claudio Domenicali e i piloti Ducati hanno salutato tutti i Ducatisti e svelato la 1299 Panigale S Anniversario, versione speciale della Superbike bolognese, proposta in serie numerata nata per celebrare i 90 anni di Ducati, che ricorrono proprio il prossimo lunedì 4 luglio. Il palco si è poi infuocato con la musica rock di Piero Pelù, che ha intrattenuto per due ore i partecipanti del World Ducati Week, per poi lasciare spazio alla partita di calcio di EURO2016 Germania-Italia e alla classica Rustida, il grande BBQ organizzato dai bagnini della Riviera Romagnola dove tutto il management Ducati cucina e serve piadine e grigliate alle migliaia dii partecipanti all’evento.



Come era prevedibile la “Closed Room” con all’interno l’anteprima 2017, la nuova Supersport Ducati, ha riscosso grande successo. Appassionati e Ducatisti hanno atteso anche alcune ore pur di poter entrare e godere di questa speciale ed esclusiva preview.



Il WDW resta un evento unico anche da un punto di vista di organizzazione e coinvolgimento dell’azienda. Tutti i dipendenti Ducati sono coinvolti in maniera attiva, sia in fase di preparazione che durante il fine settimana del grande raduno, che quest’anno ha visto oltre 200 persone dell’Azienda (manager, impiegati e operai) presenti in forma attiva all’interno dello staff organizzativo del WDW2016.



Ma la nona edizione del World Ducati Week è stata essenzialmente una pacifica e colorata invasione, sia per il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, ma anche per tutta la Riviera Romagnola, dove il rombo desmodromico delle Ducati ha fatto da colonna sonora a questo eccezionale fine settimana.



Questi i “numeri” che hanno caratterizzato e fatto passare alla storia, questa nona edizione del WDW:

• 81.000 le presenze in circuito nell’arco delle tre giornate

• 90.000 mq di spazio occupati, all’interno del Misano World Circuit dal WDW2016 (+ 80% su spazi occupati nel 2014)

• 10.000 i giri in pista effettuati in totale da auto e moto durante il WDW2016

• 70.000 foto scattate dai fotografi dello staff • 45 ore di video girati dallo staff durante i 3 giorni del’evento

• 66 Nazioni di provenienza degli 81.000 partecipanti al WDW2016 • 159 D.O.C. (Ducati Owners Club) presenti al WDW2016, provenienti da 38 Nazioni

• 3 ore di Rustida allo Stadio Santamonica, dove 80 bagnini e 33 dirigenti Ducati hanno cucinato piadina e salciccia per i partecipanti al WDW2016

• 121 differenti attività svoltesi in pista nelle tre giornate

• 22 minuti il tempo che il serpentone di moto Ducati ha impiegato per uscire dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per formare la parata di moto per Riccione

• 1.600 partecipanti e oltre 7.200 prove superate (ovviamente a tema Ducati) nei tre giorni di “Caccia al Tesoro WDW2016”

• 72 ore di scuole guida: DRE Safety (con Monster 821, Mionster 1200, Monster R e Hypermotard), DRE Enduro (con Multistrada 1200 Enduro), Fatl Track (con Scramler® Sixti2 400)

• Oltre 700 test ride fatti durante il WDW2016 cn il nuovo XDiavel e Scrambler® Sixty2 400

• 9 i titoli iridati al via della Flat Track by TIM e della Drag Race by Shell Advance: 2 MotoGP per Stoner, 3 WSBK per Troy Bayliss, 3 per Capirossi (2 in 125 e 1 in 250), 1 in 125 per Dovizioso

• 5.000 persone hanno visto all’interno della Closed Room la nuova Supersport Ducati • 8 pneumatici Pirelli “Diablo Rosso II” messi completamente sulla tela per i burn-out al termine della “Diavel Drag Race by Shell Advance”

• 310 i giornalisti presenti (170 italiani e 140 stranieri)



Il WDW on Line:

• Performance on-line (tutti I canali) dell’hashtag #worldducatiweek:

• Twitter: Reach: 5.379.417, Impression: 27.799.302 • Instagram: Reach: 19.251.710, Impression: 22.614.520

• WDW App e utilizzata per un totale di 3.116 ore dai partecipanti del WDW2016 per seguire l’evento, avere le informazioni e partecipare a giochi e concorsi

• Centinaia di utenti hanno dialogato con il WDW BOT via Facebook Messenger

• Pagina Facebook dedicata al solo WDW2016. Persone raggiunte: 1.519.569, Impression: 3.980.378

• Live streaming su Facebook per 2 ore e 31 minuti degli eventi del WDW2016



Attività all’International Village WDW2016:

• Oltre 7.000 persone coinvolte all’International Village

• 2.000 impennate alla scuola di impennata con Hypermotard nell’area della Germania

• 3.000 tatuaggi in Kanji all’area Giapponese

• 60 chili di frutta usata per la Sangria all’area Importatori per l’aperitivo spagnolo

• 200 partite biliardino

• 2.500 freccette lanciate agli English Garden Games

• 3.000 partecipanti all’happy hour “Festa delle Nazioni”



Nella Land of Joy per la prima Scrambler Reunion, in 37 ore di attività:

• 50 caschi decorati a mano dagli studenti dello IED

• 85 tagli di capelli

• 10 ore di skateboarding e bmx nello Scrambler half-pipe

• 10 ore di partite di basket • Tre Scrambler® Sixty2 400 hanno percorso 1.000 giri nello Scrambler Silodrome

• 8 Scrambler® Flat Track Pro preparati per la prima volta per una gara di Flat Track che ha visto sfidarsi 8 campioni

• 6 influencer hanno gareggiato nella Flat Track Press Race

• 8 ore di musica dal vivo alla Scrambler Music Marathon e 70 dipendenti Ducati come musicisti

• 3.000 cappellini Scrambler® venduti • giocate 3.500 partite di ping-pong e biliardino Digital Scrambler

• 827.572 persone raggiunte sui canali digitali Scrambler Ducati

• 97.150 persone che hanno interagito con i canali Scrambler Ducati

• 2 gare di Flat Track e uno Scrambler Silodrome Show per 1 ora e venti minuti di diretta sul canale FB Scrambler®



Ancora una volta, il WDW ha potuto contare sulla collaborazione costruttiva del Comune di Misano e dell'amministrazione della Repubblica di San Marino, che hanno organizzato e supportato logistica ed eventi locali per i Ducatisti in arrivo a Misano da ogni parte del mondo. Il WDW2016 si inserisce all’interno delle molteplici attività di APT Regione Emilia Romagna e Ducati per la promozione del marchio Motor Valley. Fra queste anche la Route 90: un itinerario di collegamento fra lo stabilimento Ducati di Borgo Panigale e l’Autodromo di Misano, con le nove tappe previste lungo la Via Emilia. Ultimo, ma certamente non per importanza visto il suo ruolo essenziale, il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” che, sin dall’inizio, ha ospitato tutte le edizioni del WDW.