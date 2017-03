Nascar, rissa tra Busch e Logano nel post gara: il video

13 marzo 2017

Una maxi rissa ha caratterizzato il post gara al Las Vegas Motor Speedway, campionato Nascar. Protagonisti Kyle Busch e Joey Logano, che poco prima - nel corso dell'ultimo giro - mentre erano in lotta per la quarta posizione si sono toccati a causa di un'entrata a dir poco decisa di Logano. Busch è finito in testacoda e poi, terminata la gara, ha cercato di farsi giustizia da solo andando a cercare Logano, ma la rissa ha coinvolto anche i meccanici. Alla fine a rimetterci è stato soprattutto Busch, che ha rimediato una ferita alla fronte.