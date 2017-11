Nascar, in cinque per completare la rosa dei quattro candidati al titolo

Il pilota dello Stewart-Haas Racing ha approfittato di una piccola incertezza di Truex, lungamente leader della corsa, per portare la sua Ford numero 4 fuori dalla scia della Toyota numero 78 del Furniture Row Racing, superarla ed andare a vincere il 34esimo dei 36 appuntamenti di una stagione iniziata alla fine di febbraio con la 500 Miglia più famosa: quella di Daytona. Piccola delusione per Truex ma quello che conta è l’ingresso nel poker dei candidati alla conquista della Monster Energy NASCAR Cup. Traguardo che il pilota del New Jersey, ancora all’inseguimento del primo titolo, ha raggiunto rafforzando la propria leadership nella classifica generale e mettendosi definitivamente al riparo dai diretti inseguitori. A differenza di Truex, protagonista di una stagione costantemente in copertina (sette vittorie), Harvick ha fin qui vissuto un 2017 piuttosto anonimo (due soli successi: Sonoma alla fine di giugno e appunto Texas) ma regolare ed ugualmente solido, ed è emerso alla distanza, fattore decisivo in una serie basata su un “format” … ad eliminazione progressiva. La vittoria in Texas regala al californiano la chance di puntare al bis del titolo conquistato nel 2014. Intanto, mentre lo stesso Harvick, Truex e Busch possono già concentrarsi sulla finale di Miami del prossimo 19 novembre, la 500 Miglia di Phoenix di domenica 12 rappresenta la gara del “dentro o fuori” per (in quest’ordine di classifica) Brad Keselowski, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Chase Elliott e Jimmie Johnson: cinque pretendenti per l’ultimo “invito” alla caccia alla corona 2017. Con gli ultimi due (Elliott ed il sette volte campione nonché campione in carica Johnson) praticamente obbligati a vincere in Arizona per portare a termine la missione.