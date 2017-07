Motori, Biaggi dice basta: "Papà, non avrai più paura"

1 luglio 2017

Tante frasi dei giorni scorsi andavano in quella direzione e anche l'ultimo tweet di Max Biaggi, dedicato al padre, lascia intendere che l'ex campione del mondo di Motociclismo non correrà più: "Mio papà ha avuto paura per 25 anni e questa è la promessa che non gli farò più avere paura" ha scritto Biaggi pubblicando anche una foto del genitore che gli tiene la mano mentre era ricoverato in ospedale dopo l'incidente in Supermotard.