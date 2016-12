Motocross, Nagl beffa Cairoli

Alla fine del gran premio del Trentino , Tony Cairoli può guardare il bicchiere e vederlo per tre quarti pieno. Vero che c'è un po' di rammarico per non aver vinto il gran premio di casa, che era poi il quarto della serie, ma è verissimo che l'otto volte campione del mondo ha regalato al grande pubblico di Pietramurata una delle più belle vittorie di manche degli ultimi anni, uno spettacolo che ha trovato come coprotagonisti gli altri 3 fenomeni che stanno in cima al mondiale.

La classifica assoluta di giornata premia il tedesco Nagl, che dopo aver attaccato inutilmente Cairoli nella prima gara ha dominato la seconda. Per regolamento, a parità di piazzamenti, come nel caso, è il meglio piazzato nella seconda manche a portarsi a casa la coppa più grossa. Pareggiati i conti, Tonino e Max si avvicinano in classifica a Clement Desalle, entrambi 170 punti contro i 171 del belga che ha sciupato una bella occasione cadendo in gara 2 pur conservando il podio di giornata.



Cosa che non è riuscita all'americano Villopoto, che in piena bagarre con il belga della Suzuki si è ribaltato in rettilineo come può capitare ad uno sprovveduto. Sono le trappole del motocross. Buone le prestazioni degli altri italiani, Guarneri ottavo, Philippaerts nono e Lupino quindicesimo. Tornato in Europa, il mondiale prosegue senza soste. La prossima settimana tutti in pista sul terribile sabbione olandese di Valkenswaard, uno dei terreni di caccia preferiti di Tony Cairoli.