Motocross, Gp d'Italia: brutta caduta di Cairoli a Maggiora

13 giugno 2015

Inizia male il week-end di Maggiora per Toni Cairoli. Il pilota KTM Red Bull Factory è finito a terra nella manche di qualifica del Gp d'Italia, nona prova del Mondiale di Motocross: all'inizio si temeva una frattura al polso sinistro, lo stesso che aveva fatto crac un mese e mezzo fa in Olanda ma poi la risonanza magnetica effettuata a Novara ha evidenziato solo un forte ematoma al gomito e una sospetta compressione del nervo ulnare. Toni però non vuole perdersi la gara e le sensazioni sono comunque positive.