Motocross, continua la maledizione dei campioni belgi: addio a Eric Geboers

Sembra proprio una maledizione, quella che colpisce i campioni di motocross con passaporto belga. Domenica, alla fine di una giornata in completo relax con gli amici, ha perso la vita a 55 anni Eric Geboers, annegato nel tentativo di soccorrere il suo cane caduto nelle acque di un laghetto artificiale. “The Kid”, chiamato così per la sua piccola statura, ma anche“Killer Kid” per la sua cattiveria in pista, aveva vinto 5 titoli mondiali, era stato il primo a conquistare la corona in tutte e 3 le categorie (125-250-500) tanto da conquistarsi un altro nick-name, “Mister 875”.