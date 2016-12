Moto3, Biaggi diventa team manager nel campionato italiano e spagnolo

11 novembre 2016

Max Biaggi torna alle corse. Non in veste di pilota, ma come team manager di una squadra che utilizzerà moto Mahindra nel campionato italiano e in quello spagnolo della Moto3 con gli italiani Alessandro Del Bianco e Davide Baldini. L'annuncio ufficiale è arrivato in occasione del GP di Valencia del Motomondiale. Biaggi sarà anche ambasicatore della Casa indiana. “La mia passione per le corse è ancora molto grande e voglio restituire qualcosa - ha detto Biaggi - . Con questo progetto spero di aiutare i giovani talenti italiani ad avverare i propri sogni di correre e vincere nel campionato del mondo. Mahindra ha mostrato un progresso incredibile nel 2016 e mi è chiaro che la MGP3O può essere una moto vincente. Mi sono avvicinato a Mahindra perché so che insieme potremo lottare per la vetta. Mi offrono un supporto ad alto livello e voglio ringraziarli. Sono sicuro che il 2017 sarà un anno meraviglioso per tutti noi”.