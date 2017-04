Moto: cadono tutti all'ultima curva, vince l'undicesimo

17 aprile 2017

Tutti giù per terra all'ultima curva e così a vincere è stato l'ultimo del gruppo. Da undicesimo a primo in pochi metri: così Tetsuya Fujita è salito sul primo gradino del podio. Tutti i suoi avversari, infatti, sono scivolati quando il traguardo era vicinissimo. Incredibile epilogo di gara-2 della Suzuki Asian Challenge in Thailandia con K.Y Ahmed che ha causato una maxi caduta di gruppo e ha spalancato le porte del successo al numero 17.



Un finale che ricorda la storia di Steven Bradbury ai Giochi Olimpici del 2002 nello short track. L'australiano vinse la medaglia d'oro sfruttando le cadute dei suoi avversari molto più quotati.