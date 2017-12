Monza Rally Show: Valentino Rossi è maxi, sesto trionfo Il Dottore batte Mikkelsen-Neuville e Bonanomi. Cairoli giù dal podio

di SIMONE REDAELLI 3 dicembre 2017

Valentino Rossi Maxi a Monza. Maxi perché il Dottore ha costruito il sesto successo in Autodromo nelle speciali più lunghe, le due Maxi Grand Prix di 45 km, entrambe vinte. Il pilota MotoGP, al volante della Ford Fiesta, ha battuto per 5"7 il duo Hyundai Wrc Mikkelsen-Neuville. Terzo posto per un ottimo Marco Bonanomi (Citroen DS3) che ha preceduto Tony Cairoli. Mai nessuno come Rossi nell'albo d'oro del Monza Rally Show.



L'Autodromo di Monza è terra di conquista di Valentino Rossi che ancora una volta non ha fallito il tradizionale appuntamento, che chiude l'anno motoristico, diventando il più vincente della storia lasciando la compagnia di Dindo Capello.



Una sfida vinta sul filo dei secondi contro i due piloti del mondiale rally Mikkelsen-Neuville che si sono alternati alla guida della Hyundai i20 e Marco Bonanomi. Sulle prove lunghe il Dottore ha fatto la differenza e ha costruito il suo successo. Un trionfo, però, arrivato al fotofinish, all'ultima speciale grazie all'errore dell'italiano della Citroen, navigato dall'espertissimo Pirollo, che a sorpresa era balzato in testa a 1,350 km dalla conclusione del rally.



Quarta posizione per Tony Cairoli con la i20 del team Magneti Marelli Checkstar. Il nove volte campione del mondo motocross, però, ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare con i migliori.





MASTER SHOW: MIKKELSEN BATTE BONANOMI Niente doppietta per Valentino Rossi che è stato eliminato in semifinale del Master Show da Marco Bonanomi. L'italiano alla guida della Citroen ha poi dovuto cedere in finale al duo Hyundai Mikkelsen-Neuville. Per l'occasione è stato il norvegese a guidare navigato dal belga. Cairoli sconfitto nell'altra semifinale.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X